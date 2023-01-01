Nordea Finland

Nordea, İskandinav ülkelerinin en büyük bankasıdır. Kapsamlı bankacılık hizmetleri sunuyoruz ve dijital olarak her yerde ve her zaman hizmet veriyoruz. Müşteri olarak hoş geldiniz! Nordea, İskandinavya'nın önde gelen evrensel bankasıdır; hedeflerinize ulaşabilmeniz ve hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayan finansal çözümlere sahip güçlü ve kişisel bir finansal ortağız.

Web Sitesi: nordea.fi

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