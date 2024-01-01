Net2Phone

Net2Phone

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Web Sitesi: net2phone.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Net2Phone, işletmelerin güçlü uCaaS araçları aracılığıyla performansı artırmalarına yardımcı olan, bulut tabanlı bir iş telefonu hizmet sağlayıcısıdır. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin ve ortakların güvendiği net2phone, en yüksek kalitede telefon çözümleri, çeşitli gelişmiş özellikler, yerel tabanlı teknik destek ve iş telefonu bağlantısının ötesinde yenilikler sunarak telekomünikasyon pazarını alt üst etti. Lider kurumsal iletişim aracımızın kuruluşunuzu nasıl güçlendirebileceğini görmek için net2phone ürününün bir demosunu talep edin.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: net2phone.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Net2Phone ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

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Lark

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Call iQ

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