Zihniniz fikir sahibi olmak içindir, onları tutmak için değil. Peçete ile ikinci bir beyin oluşturun. Notlarınızdaki bağlantıları otomatik olarak gösterir.

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