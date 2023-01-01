WebCatalog
750 Words

750 Words

750words.com

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Bu yeni bir alışkanlık öğrenmekle ilgili: Yazmak. Her. Gün. İlk kez The Artist's Way'de öğrendiğim sabah sayfaları adlı bir fikirden uzun zamandır ilham alıyorum. Sabah sayfaları, her gün yazılan, genellikle "uzun el" olması teşvik edilen, genellikle sabahları yazılan ve aklınıza gelen her şey hakkında olabilen üç sayfalık yazılardır. Önemli olan her şeyi aklınızdan çıkarmaktır ve hiçbir şekilde düzenlenmemesi veya sansürlenmemesi gerekir. Buradaki fikir şu ki, günde üç sayfa yazma alışkanlığı edinirseniz, bu zihninizi temizlemenize ve günün geri kalanında fikirlerin akmasına yardımcı olacaktır. Bu kitaptaki diğer alıştırmaların çoğundan farklı olarak, bunun gerçekten işe yaradığını ve gerçekten yararlı olduğunu gördüm. Bu egzersizi, yarım yamalak fikirler, rastgele teğetler, özel şeyler ve onları dile getirmeden veya hakkında yazmadan önce sıklıkla filtrelediğimiz kafamızdaki tüm diğer şeyler hakkında endişelenmenize gerek kalmadan yüksek sesle düşünmenin harika bir yolu olarak kullandım. onlara. Bu günlük bir beyin dökümü. Zamanla, bunun, takılıp kalmış düşünceleri harekete geçirmek veya çürümüş bir ruh halinin temeline inmeye yardımcı olmak için bir araç olarak da çok yararlı olduğunu keşfettim. 750 Kelime bu alıştırmanın çevrimiçi, geleceğe yönelik, eğlenceli bir çevirisidir.

Web Sitesi: 750words.com

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