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My Dental Clinic

My Dental Clinic

dentalclinicapp.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Hasta bilgilerinizi yönetmenize yardımcı olmak istiyoruz. Dizin kartları kullanmak yerine farklı cihazlarda kullanabileceğiniz bir uygulama oluşturduk.

Web Sitesi: dentalclinicapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, My Dental Clinic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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