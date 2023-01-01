Whaleportal, Bitcoin piyasaları hakkında farklı türde bilgiler bulabileceğiniz bir Bitcoin vadeli işlem kontrol panelidir. Bitcoin fonlama oranları, Kripto korkusu ve açgözlülük endeksi, Taker alım/satım oranı ve çok daha fazlası gibi bilgiler görüntülenir. Whaleportal, Bitcoin (ve kripto para birimi) yatırımcıları için özel olarak tasarlanmış ticaret panelidir.

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