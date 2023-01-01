WebCatalog
Nexo

Nexo

platform.nexo.io

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Saniyeler İçinde Bitcoin ve Kripto Satın Alın veya Satın. Nexo, Bitcoin'i ve 20'den fazla diğer popüler parayı anında satın alabileceğiniz, satabileceğiniz veya takas edebileceğiniz güvenli bir kripto borsasıdır. Mümkün Olan En İyi Fiyatlarla Kripto Ticareti Yapın. Tek bir platformdan 10'dan fazla likidite sağlayıcısına bağlanın ve mümkün olan en iyi fiyatı alın. Nexo Pro, artık %50 daha düşük ücretlerle bireylere kurumsal ticaret araçları sunuyor.

Web Sitesi: pro.nexo.io

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