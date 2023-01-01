Divisare, yirmi yılı aşkın bir süredir yürütülen çağdaş mimariyi seçme ve sınıflandırma çabasının sonucudur. Özenle yapılan, görüntü üstüne görüntü, proje üstüne proje, çağdaş mimarlık bilginizi organize etmeniz için ideal bir araç sunmak için yapılan sabırlı çalışma. Hızlı, dikkati dağıtan bir ağ yerine yavaş, özenli bir ağ istiyoruz. Aceleyle okunan bilgi yerine, bilgiyi sakince özümsemeyi tercih ederiz. Bu nedenle Divisare mimariyi yavaş yavaş, dikkat dağıtıcı olmadan algılayabileceğiniz bir yerdir. Tıklama yok— beğenme — tweetleme — paylaşma yok, reklam, banner, pop-up yok. Sadece mimari, ne fazlası ne azı.

Web Sitesi: divisare.com

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