Lidl Srbija

WE LIDL - dinamik büyüme eğilimi ile Avrupa'nın 1 numaralı perakende zinciri. Lidl'ın ağı 32 Avrupa ülkesinde ve ABD'de 11.550 modern indirimli mağazadan oluşmakta ve 341.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Lidl Sırbistan Lidl Stiftung & Co. KG, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 11.000'den fazla mağaza işleten bir Alman uluslararası indirimli perakendeci zinciridir.

Web Sitesi: lidl.rs

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