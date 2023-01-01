Lidl România

Lidl, Almanya'da kurulmuş ve Lidl Stiftung & Co endişesi tarafından işletilen bir indirim mağazaları zinciridir. KG'nin merkezi Neckarsulm şehrinde bulunmaktadır. Lidl'ın uluslararası alanda 10.000'den fazla mağazası bulunmaktadır. Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika'nın yanı sıra Batı Avrupa, Orta Avrupa, Kuzey Avrupa ve Doğu Avrupa'daki diğer ülkelerde bulunmaktadırlar. Lidl Romanya Lidl Stiftung & Co. KG, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 11.000'den fazla mağaza işleten bir Alman uluslararası indirimli perakendeci zinciridir.

Web Sitesi: lidl.ro

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