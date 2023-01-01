Lidl Slovensko

Lidl.sk'te mağazalardaki güncel tekliflerin yanı sıra binlerce yeni ürünü kalıcı olarak çevrimiçi mağazada bulabilirsiniz. 50 € üzeri ücretsiz kargo. Süper Lidl fiyatlarla benzersiz ürünler. Lidl Slovakya Lidl Stiftung & Co. KG, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 11.000'den fazla mağaza işleten bir Alman uluslararası indirimli perakendeci zinciridir.

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