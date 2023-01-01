Lidl'den istediğiniz zaman, istediğiniz yerde çevrimiçi alışveriş yapın. Her Pazartesi ve Perşembe yeni bir teklif. 1.000 CZK üzeri ÜCRETSİZ kargo. Ücretsiz iade. Lidl Çek Cumhuriyeti Lidl Stiftung & Co. KG, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 11.000'den fazla mağaza işleten bir Alman uluslararası indirimli perakendeci zinciridir.

Web Sitesi: lidl.cz

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lidl Česká republika ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.