Lidl Latvija

Lidl, Almanya Nekarzulm merkezli "Schwarz" grubunun bir parçası olan, Avrupa ve dünyanın en büyük gıda perakende şirketlerinden biridir. Mümkün olan en düşük fiyata en yüksek kalite - "Lidl" in yol gösterici ilkesi budur. Lidl Letonya Lidl Stiftung & Co. KG, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 11.000'den fazla mağaza işleten bir Alman uluslararası indirimli perakendeci zinciridir.

Web Sitesi: lidl.lv

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