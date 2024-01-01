Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde LedgerSync çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Muhasebeciler ve Muhasebeciler için LEDGERSYNC, müşterinin kredi kartına ve banka akışlarına bağlanarak işlemlerin, çek görüntülerinin, mevduatların, makbuzların ve ekstrelerin tamamının tek bir kontrol panelinde toplanmasına olanak tanır.

Web Sitesi: ledgersync.com

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