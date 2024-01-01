LedgerSync

LedgerSync

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Web Sitesi: ledgersync.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde LedgerSync çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Muhasebeciler ve Muhasebeciler için LEDGERSYNC, müşterinin kredi kartına ve banka akışlarına bağlanarak işlemlerin, çek görüntülerinin, mevduatların, makbuzların ve ekstrelerin tamamının tek bir kontrol panelinde toplanmasına olanak tanır.
Kategoriler:
Business
Muhasebe yazılımı

Web Sitesi: ledgersync.com

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