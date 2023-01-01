WebCatalog
Kern AI

Kern AI

kern.ai

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kern AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Veri bilimcinin doğal dil verilerini ölçeklendirme, değerlendirme + koruma seçimi. Mümkün olduğunda etiketlemeyi otomatikleştirin, (şirket içi) alan uzmanları veya kalabalık çalışanlarla işbirliği yapmak için baş ağrısına neden olan alt kümeleri bulun ve verilerinizi ve iş akışlarınızı tek bir uygulamada yönetin. Ve daha da iyisi: rafineri açık kaynaktır!

Web Sitesi: kern.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kern AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Workmap

Workmap

workmap.ai

Enlist

Enlist


Persana AI

Persana AI

persana.ai

Paper Digest

Paper Digest

paperdigest.org

Plural

Plural

plural.sh

Mage AI

Mage AI

mage.ai

Clarizen One

Clarizen One


Dataform

Dataform

dataform.co

Clarizen Go

Clarizen Go


ClearFlask

ClearFlask

clearflask.com

Flyx

Flyx

app.flyx.ai

Financial Cents

Financial Cents

financial-cents.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası