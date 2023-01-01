Veri bilimcinin doğal dil verilerini ölçeklendirme, değerlendirme + koruma seçimi. Mümkün olduğunda etiketlemeyi otomatikleştirin, (şirket içi) alan uzmanları veya kalabalık çalışanlarla işbirliği yapmak için baş ağrısına neden olan alt kümeleri bulun ve verilerinizi ve iş akışlarınızı tek bir uygulamada yönetin. Ve daha da iyisi: rafineri açık kaynaktır!

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