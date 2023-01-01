JetSend, işletmelerin dijital mesajları yönetmesine, göndermesine ve izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış, işlemsel bir e-posta yönetim sistemidir. JetSend ile geliştiriciler, özel API'mizi yazılım platformlarınıza entegre edebilir ve önemli işlem mesajlarının kullanıcılarınıza iletilmesini sağlayabilir. Ayrıca JetSend, kişiselleştirilmiş kontrol panelinde teslim edilebilirlik analizlerini izleyebilir, böylece önemli işlem mesajlarınızın performansını izleyebilirsiniz. En İyisi: JetSend, kendi altyapılarını oluşturmaya gerek kalmadan güvenilir bir işlemsel mesajlaşma platformunu uygulamalarına entegre etmek isteyen teknoloji şirketlerini hedef alır. Fiyatlandırmaya Genel Bakış: JetSend fiyatlandırması, kullanıma bağlı olarak aylık 8,00 ABD dolarından başlar. JetSend ücretsiz deneme sunuyor!

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