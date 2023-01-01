WebCatalog
SendX

SendX

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: sendx.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SendX çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

E-posta kampanyaları, damla pazarlama, liste büyütme, açılış sayfaları, web formları, e-posta açılır pencereleri ve otomasyon konularında size yardımcı olan e-posta pazarlama yazılımı. E-posta pazarlama hesabınızı oluşturun ve ücretsiz deneme sürümünü hemen başlatın.

Web Sitesi: sendx.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, SendX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

SendFox

SendFox

sendfox.com

VBOUT

VBOUT

vbout.com

Cyberimpact

Cyberimpact

cyberimpact.com

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Brizy Cloud

Brizy Cloud

brizy.cloud

INBOX

INBOX

useinbox.com

Attract

Attract

attract.io

Moosend

Moosend

moosend.com

Gist

Gist

getgist.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası