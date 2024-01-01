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1951'de kurulan Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), depolama ve bilgi yönetimi hizmetlerinde dünya lideridir. Dünya çapında 225.000'den fazla kuruluş tarafından güvenilen ve 50'den fazla ülkede 1.400'den fazla tesiste 85 milyon metrekareden fazla emlak ağıyla Iron Mountain, son derece hassas, kritik iş bilgileri de dahil olmak üzere milyarlarca değerli varlığı depolar ve korur. veriler, kültürel ve tarihi eserler.

Web Sitesi: ironmountain.com

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