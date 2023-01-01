IPaidThat, tüm faturaları otomatik olarak posta kutularında toplamak için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanan bir yazılımdır. Bazıları bir posta kutusuna gönderilmezse, yazılım bunları sağlayıcıların web sitelerinde bulur. Ayrıca verileri karşılaştırmak ve her şeyin iyi eşleşip eşleşmediğini görmek için bankacılık işlemlerini de içe aktarır. Doğrulayıcı bir belgenin eksik olması durumunda bildirim gönderilir. Fotoğraf çekerek gider hesaplarını taramak ve içe aktarmak için bir mobil uygulama da mevcuttur.

Web Sitesi: ipaidthat.io

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