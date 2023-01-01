WebCatalog
iPaidThat

iPaidThat

ipaidthat.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde iPaidThat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

IPaidThat, tüm faturaları otomatik olarak posta kutularında toplamak için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanan bir yazılımdır. Bazıları bir posta kutusuna gönderilmezse, yazılım bunları sağlayıcıların web sitelerinde bulur. Ayrıca verileri karşılaştırmak ve her şeyin iyi eşleşip eşleşmediğini görmek için bankacılık işlemlerini de içe aktarır. Doğrulayıcı bir belgenin eksik olması durumunda bildirim gönderilir. Fotoğraf çekerek gider hesaplarını taramak ve içe aktarmak için bir mobil uygulama da mevcuttur.

Web Sitesi: ipaidthat.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, iPaidThat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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