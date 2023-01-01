MakerCase, lazer kesiciler ve CNC yönlendiriciler için kutular veya proje kasaları tasarlamaya yönelik web tabanlı bir uygulamadır. MakerCase bir web tarayıcısında çalışır ve kullanıcı özelliklerine göre otomatik olarak kesim için bir plan oluşturur. Kullanıcı istenen kutu boyutlarını ve malzeme kalınlığını girer ve MakerCase otomatik olarak kutunun serbestçe döndürülebilen üç boyutlu bir modelini oluşturur. MakerCase, kullanıcıların parmak eklemlerini kullanarak düz kenarlı veya birbirine kenetlenen kenarlı kutular oluşturmasına olanak tanır. MakerCase ayrıca açık ve kapalı kutular da oluşturabilir. Kutu tasarımı tamamlandığında MakerCase, üç boyutlu modeli plan halinde düzleştirir ve doğrudan bir lazer kesiciye veya CNC yönlendiriciye gönderilebilecek bir SVG veya DXF dosyası oluşturur. Kesim için MakerCase, kerf veya lazer ışını genişliğini telafi edebilir veya CNC yönlendirme için iç köşelere köpek kemiği filetoları ekleyebilir.

Web Sitesi: en.makercase.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MakerCase ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.