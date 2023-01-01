WebCatalog
MakerCase

MakerCase

en.makercase.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MakerCase çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

MakerCase, lazer kesiciler ve CNC yönlendiriciler için kutular veya proje kasaları tasarlamaya yönelik web tabanlı bir uygulamadır. MakerCase bir web tarayıcısında çalışır ve kullanıcı özelliklerine göre otomatik olarak kesim için bir plan oluşturur. Kullanıcı istenen kutu boyutlarını ve malzeme kalınlığını girer ve MakerCase otomatik olarak kutunun serbestçe döndürülebilen üç boyutlu bir modelini oluşturur. MakerCase, kullanıcıların parmak eklemlerini kullanarak düz kenarlı veya birbirine kenetlenen kenarlı kutular oluşturmasına olanak tanır. MakerCase ayrıca açık ve kapalı kutular da oluşturabilir. Kutu tasarımı tamamlandığında MakerCase, üç boyutlu modeli plan halinde düzleştirir ve doğrudan bir lazer kesiciye veya CNC yönlendiriciye gönderilebilecek bir SVG veya DXF dosyası oluşturur. Kesim için MakerCase, kerf veya lazer ışını genişliğini telafi edebilir veya CNC yönlendirme için iç köşelere köpek kemiği filetoları ekleyebilir.

Web Sitesi: en.makercase.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MakerCase ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Meticulous

Meticulous

app.meticulous.ai

iPaidThat

iPaidThat

ipaidthat.io

Method Draw

Method Draw

editor.method.ac

Clerk

Clerk

dashboard.clerk.dev

ULINE

ULINE

uline.com

Penpot

Penpot

design.penpot.app

Background Remover

Background Remover

bgremover.stockphotos.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Boxy SVG

Boxy SVG

boxy-svg.com

Vecta

Vecta

vecta.io

KiwiIRC

KiwiIRC

kiwiirc.com

Scribe

Scribe

scribehow.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası