Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

KiwiIRC, Web IRC'yi kolaylaştırır. Keyfini çıkarabileceğiniz el yapımı bir IRC istemcisi. Kolayca ve özgürce kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Web Sitesi: kiwiirc.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, KiwiIRC ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.