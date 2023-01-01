iClickats Agency

iClickats, Unicorn girişimlerini büyüten İşverenler tarafından oluşturulmuş, veri odaklı bir başvuru takip sistemidir. Tam otomatik bir işe alım yazılımı olan iClickats, kuruluşların ölçeğinin büyütülmesine ve işe alım maliyetlerinin %50 oranında azaltılmasına yardımcı olan veriler ve raporlar sağlar. Şunlar için idealdir: - İşe Alım Yönergeleri - Raporlama, analiz ve tahmin (iş hattından teklif reddetme ve katılmaya kadar her şey) - 100'den fazla İşe Alma Yöneticisinin sorusunu yanıtlama

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