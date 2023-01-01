WebCatalog
iClickats Agency

iClickats Agency

agency.iclickats.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde iClickats Agency çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

iClickats, Unicorn girişimlerini büyüten İşverenler tarafından oluşturulmuş, veri odaklı bir başvuru takip sistemidir. Tam otomatik bir işe alım yazılımı olan iClickats, kuruluşların ölçeğinin büyütülmesine ve işe alım maliyetlerinin %50 oranında azaltılmasına yardımcı olan veriler ve raporlar sağlar. Şunlar için idealdir: - İşe Alım Yönergeleri - Raporlama, analiz ve tahmin (iş hattından teklif reddetme ve katılmaya kadar her şey) - 100'den fazla İşe Alma Yöneticisinin sorusunu yanıtlama

Web Sitesi: agency.iclickats.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, iClickats Agency ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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