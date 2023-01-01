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Grip Events

Grip Events

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Web Sitesi: grip.events

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Grip, iş ilişkileri için oluşturulmuş yapay zeka destekli etkinlik platformudur. SXSW, RX ve Clarion Events gibi etkinlik organizatörlerinin birden fazla etkinlikte katılımcılar arasındaki ilişkileri kurmasına, sürdürmesine ve izlemesine yardımcı olur.

Kategoriler:

Business
Event Networking and Matchmaking

Web Sitesi: grip.events

Yasal Uyarı: WebCatalog, Grip Events ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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