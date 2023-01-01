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Gravatar (küresel olarak tanınan avatarın bir portmantosu), küresel olarak benzersiz avatarlar sağlamaya yönelik bir hizmettir ve Tom Preston-Werner tarafından yaratılmıştır. 2007'den beri Automattic'e aittir ve onu WordPress.com blog platformuna entegre etmiştir.

Web Sitesi: gravatar.com

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