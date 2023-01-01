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Gravatar

Gravatar

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Web Sitesi: gravatar.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Gravatar çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Gravatar (küresel olarak tanınan avatarın bir portmantosu), küresel olarak benzersiz avatarlar sağlamaya yönelik bir hizmettir ve Tom Preston-Werner tarafından yaratılmıştır. 2007'den beri Automattic'e aittir ve onu WordPress.com blog platformuna entegre etmiştir.

Web Sitesi: gravatar.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gravatar ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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