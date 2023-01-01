WebCatalog
Gleen

Gleen

gleen.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Gleen çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Belgeleriniz üzerinde eğitilmiş özel yapay zeka sohbet robotu oluşturun İster müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırmak isteyen bir işletme olun, ister hızlı ve etkili yardım arayan bir kişi olun, AI botumuz ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Web Sitesi: gleen.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gleen ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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