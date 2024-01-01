Fyorin, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak ve birleşik hazine çözümleri sunmak için 220'den fazla para birimine erişimi olan küresel finans kurumları ağını bir araya getiren kapsamlı bir finansal operasyon platformudur. Verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve sorunsuz bir şekilde yeni pazarlara açılmak için küresel işletmelere küresel finansal operasyonlar için tek bir platform sağlıyoruz, birden fazla finansal kuruluşa erişiyoruz ve sınır ötesi ödemeleri anında hızlandırıyoruz. Temel yetenekler: 220'den fazla para birimine, 30'dan fazla ödeme kanalına ve 200 ülkeye erişim Sınır Ötesi Ödemeler Sanal Çoklu Para Birimi Kartları Sanal Hesaplar (yerel IBAN'lar) Hazine Yönetimi Çoklu Bankacılık Gider Yönetimi Borç Hesapları Alacak Hesapları ERP'ler ve muhasebe araçlarıyla entegrasyonlar Çoklu- katmanlı ekip erişim yönetimi

Web Sitesi: fyorin.com

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