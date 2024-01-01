Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Lenco çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Lenco, Afrika'daki işletmelere yönelik çok para birimli bir dijital bankadır. Lenco ile perakende satış mağazaları, konaklama işletmeleri ve yeni kurulan şirketler, satıcılara, tedarikçilere kolayca ödeme yapabilir ve büyüme sermayesine erişim sağlarken sınır ötesi ödeme gerçekleştirebilir.

Web Sitesi: lenco.co

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