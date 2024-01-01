Payment Processing Software - En Popüler Uygulamalar
Payment processing software enables businesses to handle various types of business-to-business (B2B) payments efficiently. Companies utilize this software to manage incoming payments from business customers and outgoing payments to suppliers. Any business that accepts non-cash payments can benefit from using payment processing software. It is primarily used by accounting teams to ensure timely payments and minimize errors. This software integrates with payment gateways, accounting systems, and accounts payable (AP) automation software. Additionally, payment processing software is often paired with e-commerce platforms and retail point-of-sale (POS) systems.
Yeni Uygulama Gönder
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...
Venmo
venmo.com
Ödemek. Ödeme alın. Mağaza. Paylaşmak. Venmo, öğrencilerden küçük işletmelere kadar herkes için parayı kolaylaştıran dijital bir cüzdandır. 60 milyondan fazla kişi Venmo uygulamasını hızlı, güvenli ve sosyal ödemeler için kullanıyor.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer, çevrimiçi para transferi, dijital ödeme hizmetleri sağlayan ve müşterilere işletme sermayesi sağlayan bir Amerikan finansal hizmetler şirketidir.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...
HoneyBook
honeybook.com
Küçük İşletmeler için 1 Numaralı İstemci Yönetim Yazılımı seçildi. Hepsi bir arada proje, faturalandırma ve ödeme yönetimi aracımızla müşterilerin güvenliğini daha hızlı sağlayın. Ücretsiz 7 günlük deneme.
Karbon
karbonhq.com
Muhasebe firmanızı nasıl yönetiyorsunuz? İş, müşteriler, planlama ve iletişim tek bir yerde. Ekibiniz ister ofiste ister uzakta olsun, Karbon ile birliktesiniz.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Airwallex
airwallex.com
İşletmenize birden fazla para biriminde hızlı, kolay ve düşük ücretli uluslararası ödemeler yapma gücü verin. Bugün ücretsiz bir hesap için kaydolun.
Melio
meliopayments.com
Faturalarınızı hızlı, basit ve olağan maliyetler olmadan ödeyin ve alın. Melio Payments ile nakit akışını artırın ve sorunları azaltın.
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless Kontrol Paneli, müşterilerinizi yöneteceğiniz, planlar oluşturacağınız ve Otomatik Ödeme ödemeleri alacağınız yerdir.
Clover
clover.com
POS sistemlerimiz ve kredi kartı işlemlerimiz, ödemeleri kabul etmenize ve işinizi yürütmenize olanak tanır.
Mollie
mollie.com
Mollie Payments ile işinizi büyütmeye başlayın: ✓ 15 dakika içinde ödemeleri kabul edin ✓ Dürüst fiyatlandırma ✓ Tüm önde gelen ödeme yöntemleri. Şimdi ödeme alın »
Paystack
paystack.com
Afrika için modern çevrimiçi ve çevrimdışı ödemeler. Paystack, Afrika'daki işletmelerin dünyanın herhangi bir yerindeki herkesten ödeme almasına yardımcı oluyor.
WePay
wepay.com
WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...
Marketing 360
marketing360.com
Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.
Fiskl
fiskl.com
Küçük işletmeler için mobil faturalandırma (ve çok daha fazlası). İşletmenizin günlük finansmanını bir profesyonel gibi yönetin! Ücretsiz hesap mevcut.
Veem
veem.com
Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket, 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para b...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com, işletmenizin daha fazla müşteriye daha fazla ödeme yöntemi ve para birimi sunmasına yardımcı olur. Sınıfının en iyisi kredi kartı ve alternatif ödeme ağ geçidi.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi, yasal olarak bağlayıcı e-İmzalardan güvenli çevrimiçi ödeme yakalama ve güvenli çevrimiçi kredi kartı yetkilendirmesi yakalamaya kadar işi kapatmanın en hızlı ve en güvenli yolunu sunar. Dünya çapında binlerce şirket işlerini daha hızlı kapatmak, geliri daha hızlı tahsil etmek, güvenliği ve...
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong, dünya çapındaki sınır ötesi e-ticaret satıcıları için ödeme hizmetleri alanında yenilik yapan bir FinTech tek boynuzlu atıdır. Misyonumuz, küresel ayak izimizi kullanarak müşterilerimize dünyanın her yerinde satış yapma olanağı sağlamaktır. Müşterilerimize sınıfının en iyisi hizmetleri sun...
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge, doğrudan işletmenizin halihazırda kullandığı sistemlerin içinde çalışan bir dizi ödeme toplama aracıdır.
Introwise
introwise.com
Siz ve müşterileriniz için kolay planlama. Zamanınız o kadar değerli ki, onu işinizi büyütmek için kullanın. Günlük işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayacağız. Büyük resmi düşünebilmeniz için yaratıcı enerjinizi serbest bırakıyoruz: Sevdiğiniz şeyi yapmak için para almak. Artık nihayet ertelediğin...
Cushion
cushion.ai
Faturalarınızı zamanında ödeyin ve limit aşımı ücretlerinden kurtulun. Kredili mevduat olmadan otomatik ödeme.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, tüketicilere günlük yaşamlarını yönetme ve sohbet yoluyla işletmelerle işlem yapma gücü veriyor.
VersaPay
versapay.com
Müşterilere sektör lideri bir deneyim sunarken AR sürecinizin otomasyonunu, merkezileşmesini ve görünürlüğünü artırın
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion, müşteri yönetimi, faturalama ve ödemeler, envanter yönetimi, zaman takibi ve raporlama gibi çeşitli özellikler sunan basit, güçlü bir saha servis yönetimi yazılımıdır. Yazılım, ofis personelini, teknisyenleri ve müşterileri birbirine bağlamak için masaüstü ve mobil uygulamalarda mevc...
PingPong 中国
pingpongx.com
PingPong, Çinli sınır ötesi satıcılara hizmet veriyor. PingPong, Çinli sınır ötesi satıcılara daha hızlı, daha rahat ve daha güvenli sınır ötesi tahsilat hizmetleri sağlıyor.Sınır ötesi tüccarların ve yurtdışına giden küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapsamlı ihtiyaçlarına odaklanan PingPong, şu ...
Wallester
business.wallester.com
Ücretsiz sanal veya fiziksel kartvizitler vermeye başlayın, şirketin harcamalarını tek yerden yönetin. Şimdi kaydolun ve bir gün içinde Ücretsiz olarak VISA IBAN hesabına erişin!
Adyen
adyen.com
Tek bir çözümde uçtan uca ödemeler, veriler ve finansal yönetim. Hedeflerinizi daha hızlı gerçekleştirmenize yardımcı olacak finansal teknoloji platformuyla tanışın.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak ve birleşik hazine çözümleri sunmak için 220'den fazla para birimine erişimi olan küresel finans kurumları ağını bir araya getiren kapsamlı bir finansal operasyon platformudur. Verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve sorunsuz bir şekilde yeni pazarl...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition, işletmelerin daha hızlı ödeme almasını ve daha akıllı çalışmasını sağlayan profesyonel hizmetler için hepsi bir arada bir platformdur. Ignition, geç ödemelere, faturalandırılmamış çalışmalara ve sıradan tekrarlayan yöneticiye son vermek için teklifleri, müşteri sözleşmelerini, faturalandır...
ezyCollect
ezycollect.io
ezyCollect alacak hesapları yazılımı, şirketlerin müşteri kredisi ve tahsilat faaliyetlerini kolaylaştırmasına, otomatikleştirmesine ve daha iyi yönetmesine yardımcı olur. Şimdi bedavaya dene!
Libeo
libeo.io
Libeo, KOBİ'ler için hesap borçlarının işlenmesini ve ödenmesini basitleştirme misyonundadır.
Paylivre
paylivre.com
Paylivre is a payments fintech, based in Brazil, that provides cross-border solutions, moving over 8 million dollars monthly and connecting our partners to their Brazilian audience through our payment APIs.
PayDock
paydock.com
Paydock is a payments orchestration platform, that is leading the way in resolving numerous costly issues for merchants who navigate disparate, fast-moving & fragmented payment service (& related) providers. Our innovative API-first technology harmonises payment, fraud, identity & other vendors (suc...
Leatherback
leatherback.co
We are committed to making cross-border trade easier for individuals and businesses across the globe. Leatherback moves your money where it needs to be working without trouble. Anytime, Anywhere, and to almost Everywhere We are building products to give you all you need to offer your goods and servi...
eDebit Direct
edebitdirect.com
Credit cards are expensive, and sometimes tough to get, especially for high-risk industries. Our secure system allows you to debit
Ecommpay
ecommpay.com
ECOMMPAY is a leading payment service provider and a direct bank card acquirer. We create tailor-made data-driven technologies for e-commerce clients to make online payments worldwide. ECOMMPAY ensures money movement in one click; our payment gateway facilitates an omnichannel payment process, combi...
Connectpay
connectpay.com
ConnectPay is one of the fastest growing Electronic Money Institutions (EMI) in Lithuania – the leading fintech hub in continental Europe - providing banking services for internet based companies. By offering a One Stop Shop solution for all payment facilities under one roof, ConnectPay arrays smoot...
BizPayO
bizpayo.com
BizPayO lets professionals accept credit card and ACH payments online while recovering the processing fees. 100% compliant and ultra-secure.
Billment
billment.com
Billment™ is an invoice management efficiency tool that integrates with QuickBooks to save you time and money. Billment™ feature stack goes deep, including features like batch processing payments, batch customer automations, scheduled payment processing, and much more. The UX is effortless and custo...
Reap Global
reap.global
Reap is a financial platform that enables access and financial connectivity through innovation for companies of all sizes. Reap combines spend management software with a range of innovative payment products — including the flagship Reap Visa Corporate Credit Card. Reap is committed to helping busine...
Prommt
prommt.com
Prommt is a secure payment request platform that turns risky, time-consuming telephone payments into secure, online transactions. Prommt gives merchants the ability to send instant, personalised payment requests to customers via email, text or online message; bringing a secure and seamless online ch...
Easebuzz
easebuzz.in
Easebuzz is full-stack payment solutions platform serving more than 1,00,000 businesses in India. With a mission to become one-stop Financial Operating System for businesses, Easebuzz helps companies digitise payments & manage end-to-end financial operations around digital payment collections, payme...
Skydo
skydo.com
Skydo makes receiving international business payments affordable, easy and seamless. Get GST compliant FIRA and real time payment tracking. Cheapest solution for businesses and freelancers compared to banks, Paypal and Wise.
Rvvup
rvvup.com
Rvvup is a Payments 3.0 multi-rail payment platform that delivers new real-time open banking and digital currency payments, alongside Cards, PayPal, Apple Pay & BNPL - future proofing businesses with one simple integration, instant settlement, increased conversion and lower fees.
PayOp
payop.com
PayOp is a convenient online payment system for online businessmen of any field of activity that allows you to accept payments using more than 150 methods in all countries of the world*, which will allow your business to grow in new regions.
Mamo Pay
mamopay.com
We're a UAE, Dubai based FinTech, the first to be fully regulated by the Dubai Financial Services Authority ("DFSA")🇦🇪 founded by two ex-Google employees. Mamo Pay for Business is a full-stack payment platform for SMEs (only UAE). Whether you're a SME, a home business, or a freelancer, send your c...
AxxonPay
axxonpay.com
AxxonPay is a premier payment solutions provider and a direct bank card acquirer for high risk merchants. We offer a range of payment services, including Visa, Mastercard, JCB, UnionPay, and alternative payment methods to clients across the globe. Our data-driven technologies are customized to suit ...
Paystand
paystand.com
Paystand is a leading digital payment solution for B2B companies, with over 170,000 businesses transacting on its payment network. Paystand makes it easy to accept payments, streamline collections, and automate hours of manual AR tasks. Using Paystand, you can enable no-fee payments and simplify com...
Telleroo
telleroo.com
Pay runs without the pain. Bulk payments without the bank. Faster payments without the fees. More secure payments without the stress. Telleroo de-risks bulk payments for business owners, internal finance teams, accountants and bookkeepers. You can prepare pay runs easily, then fund a ringfenced e-mo...
Global Payments
globalpayments.com
Global Payments Inc. (NYSE: GPN) is a leading worldwide provider of payment technology and software solutions delivering innovative services to our customers globally.
Crezco
crezco.com
Crezco is the open banking payment solution designed for online invoices. We eliminate card fees and slow settlement times, saving you money, time spent reconciling, and improving your cashflow. You can also use Crezco’s bulk payment to securely pay suppliers and staff all around the world from a si...
Helcim
helcim.com
Helcim is a payments company that lets businesses accept credit cards with ease. Helcim focuses on delivering a better payment service by making it easier to sign up, providing smarter payment tools, and making it more affordable to get paid. We know that getting paid is central to your business, th...
BridgerPay
bridgerpay.com
BridgerPay is the world’s first payment operations platform, built to automate ALL payment flows with a Lego-like interface, empowering ANY business to scale their payments, insights, and revenue with a codeless, unified and agnostic software.