Flowbox, etkileşimi, sosyal kanıtı ve satışları artırmak için markaların alıcı yolculuğu boyunca sosyal içerikten yararlanmasına ve dağıtmasına yardımcı olacak görsel bir pazarlama platformu sunan ödüllü bir SaaS şirketidir. Flowbox'ın kalbi, teknolojinin daha etkili, dönüştürücü ve şeffaf bir pazarlama ve e-ticaret için markaların sahip olunan, ödenen, kazanılan ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri oluşturmasına ve kullanmasına nasıl yardımcı olabileceğinde yatmaktadır. Platformumuz aracılığıyla müşterilerimiz web sitelerinde, çevrimiçi mağazalarında ve sosyal kanallarında içerik toplayabilir, yönetebilir ve yayınlayabilir. 2016 yılında kurulan Flowbox, Avrupa'nın en hızlı büyüyen pazarlama teknolojisi şirketlerinden biridir ve Deloitte İsveç Teknoloji Fast 50 2020 sıralamasında 8. sırada yer almıştır. 2022 yılında Flowbox ve Photoslurp tek bir şirket altında birleşti ve bugün ortak işletmenin 70 çalışanı ve ofisleri bulunmaktadır. Stockholm, Barselona ve Amsterdam, 40 pazarda 850'den fazla müşteriye hizmet veriyor. ⭐️ Deloitte'un Teknoloji Fast 50 İsveç sıralamasında 8. sırada ⭐️ Resmi Meta Pazarlama Ortağı

Web Sitesi: getflowbox.com

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