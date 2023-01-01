Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Clube de Regatas do Flamengo, yaygın olarak Flamengo olarak anılır, merkezi Rio de Janeiro'da, Gávea semtinde bulunan ve profesyonel futbol takımıyla tanınan bir Brezilya spor kulübüdür. Kulüp ilk olarak 1895 yılında kürek kulübü olarak kuruldu ve ilk resmi maçını 1912'de oynadı.

Web Sitesi: flamengo.com.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, Flamengo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.