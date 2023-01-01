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Flamengo

Flamengo

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Clube de Regatas do Flamengo, yaygın olarak Flamengo olarak anılır, merkezi Rio de Janeiro'da, Gávea semtinde bulunan ve profesyonel futbol takımıyla tanınan bir Brezilya spor kulübüdür. Kulüp ilk olarak 1895 yılında kürek kulübü olarak kuruldu ve ilk resmi maçını 1912'de oynadı.

Web Sitesi: flamengo.com.br

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