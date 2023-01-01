Facebook Groups

Gruplar belirli kişilerle ortak ilgi alanları hakkında iletişim kurulabilen yerlerdir. Aile toplantınız, iş sonrası spor takımınız veya kitap kulübünüz gibi her şey için bir grup oluşturabilirsiniz.

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