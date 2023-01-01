Evoliz, yıl boyunca gerçek zamanlı çevrimiçi yönetime olanak tanır ve şirket muhasebesi oluşturur. Öte yandan vergi defterini veya bilançoyu düzenleyemezsiniz. Bunu yapmak için, muhasebecinize verileri aktaracak veya Evoliz'e erişim izni vereceksiniz, böylece muhasebeciniz destekleyici belgelerle birlikte açıklanan tüm günlükleri alabilir.

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