WebCatalog
Evoliz

Evoliz

evoliz.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Evoliz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Evoliz, yıl boyunca gerçek zamanlı çevrimiçi yönetime olanak tanır ve şirket muhasebesi oluşturur. Öte yandan vergi defterini veya bilançoyu düzenleyemezsiniz. Bunu yapmak için, muhasebecinize verileri aktaracak veya Evoliz'e erişim izni vereceksiniz, böylece muhasebeciniz destekleyici belgelerle birlikte açıklanan tüm günlükleri alabilir.

Web Sitesi: evoliz.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Evoliz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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