CheckMark

CheckMark

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CheckMark Multiledger, Mac ve Windows için çok kullanıcılı, çapraz platformlu bir muhasebe yazılımıdır. Küçük işletmeler için kullanımı basit ve uygun maliyetlidir. CheckMark Multiledger ile muhasebeye daha az, işinizi yürütmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Alacaklar, borçlar ve envanter de dahil olmak üzere tam kapsamlı muhasebe özellikleriyle CheckMark Multiledger, işletmelerin muhasebeye daha az zaman ayırmasına ve işi yürütmeye odaklanmaya daha fazla zaman ayırmasına olanak tanır. CheckMark Multiledger, geçen yılın tam işlem geçmişini tutar ve cari yılın herhangi bir ayında işlemlerin değiştirilmesine ve ayarlamalar yapılmasına olanak tanır. Ayrıca Hesap Planı, Mizan, Bilanço, Gelir Tablosu ve daha fazlası gibi bir dizi mali rapor içerir. CheckMark Multiledger'ın çoklu kullanıcı yetenekleri, paylaşılan bir birimdeki şirket dosyalarına 10'a kadar kullanıcının erişmesine olanak tanır. CheckMark MultiLedger, küçük işletmelere yönelik, operasyonlarınızı verimli ve etkili bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi sağlayan kapsamlı bir muhasebe yazılımıdır. MultiLedger ile işinizi yükseltmenin ve bir sonraki seviyeye taşımanın zamanı geldi.
Kategoriler:
Business
Muhasebe yazılımı

Web Sitesi: checkmark.com

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