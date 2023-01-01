WebCatalog

Eventee

Eventee

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: eventee.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Eventee çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hem mobil hem de web uygulamasının sezgisel ve güzel arayüzü sayesinde müşterilerimiz etkinlik başına %70'in üzerinde kullanıcı tabanına ulaşabilmektedir. Etkinlik özellikleri, etkinliğinizi verimli bir şekilde yönetmenize, katılımcı katılımını artırmanıza ve genel etkinlik deneyimini geliştirmenize olanak tanır. Dahil edilen özellikler: Etkinlik planlama, Canlı sorular ve anketler, Canlı yayın, Atölye rezervasyonları, Haber Kaynağı, Ağ Oluşturma, İş Ortağı vitrini, Özel entegrasyonlar, Özel markalama, Etkinlik analizleri ve daha fazlası. Ücretsiz denemenizi https://eventee.co adresinden başlatın!

Kategoriler:

Entertainment
Event Planning Software

Web Sitesi: eventee.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Eventee ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Odoo

Odoo

odoo.com

Whova

Whova

whova.com

Wrike

Wrike

wrike.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Perfect Venue

Perfect Venue

perfectvenue.com

Attendease

Attendease

attendease.com

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

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