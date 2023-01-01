Eventee
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Web Sitesi: eventee.co
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Eventee çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Hem mobil hem de web uygulamasının sezgisel ve güzel arayüzü sayesinde müşterilerimiz etkinlik başına %70'in üzerinde kullanıcı tabanına ulaşabilmektedir. Etkinlik özellikleri, etkinliğinizi verimli bir şekilde yönetmenize, katılımcı katılımını artırmanıza ve genel etkinlik deneyimini geliştirmenize olanak tanır. Dahil edilen özellikler: Etkinlik planlama, Canlı sorular ve anketler, Canlı yayın, Atölye rezervasyonları, Haber Kaynağı, Ağ Oluşturma, İş Ortağı vitrini, Özel entegrasyonlar, Özel markalama, Etkinlik analizleri ve daha fazlası. Ücretsiz denemenizi https://eventee.co adresinden başlatın!
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Web Sitesi: eventee.co
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