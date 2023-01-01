WebCatalog
eRecruiter

eRecruiter

system.erecruiter.pl

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde eRecruiter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Etkili ve kullanıcı dostu işe alım. eRecruiter, Polonya'daki en popüler işe alım yönetimi platformudur ve her gün binlerce işe alım uzmanı tarafından iş başvuruları bulmak, adaylarla iletişim kurmak ve işletmeyle tek bir yerden işbirliği yapmak için kullanılır. Bu sistem aynı zamanda adayların rıza hükümlerinin yönetilmesine ve adayların yeni haklarının ele alınmasına da yardımcı olur.

Web Sitesi: system.erecruiter.pl

Yasal Uyarı: WebCatalog, eRecruiter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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