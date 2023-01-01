Etkili ve kullanıcı dostu işe alım. eRecruiter, Polonya'daki en popüler işe alım yönetimi platformudur ve her gün binlerce işe alım uzmanı tarafından iş başvuruları bulmak, adaylarla iletişim kurmak ve işletmeyle tek bir yerden işbirliği yapmak için kullanılır. Bu sistem aynı zamanda adayların rıza hükümlerinin yönetilmesine ve adayların yeni haklarının ele alınmasına da yardımcı olur.

Web Sitesi: system.erecruiter.pl

Yasal Uyarı: WebCatalog, eRecruiter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.