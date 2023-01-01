WebCatalog
EmulateMe

EmulateMe

app.emulateme.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde EmulateMe çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sizin gibi görünen ve konuşan Akıllı Avatar. Yalnızca 1 sesli not ve 1 fotoğrafla. Veri kaynaklarını bağlayarak kolayca eğitin. Muhteşem sohbetler yapın.

Web Sitesi: emulateme.ai

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