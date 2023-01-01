WebCatalog
orygo

orygo

orygo.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde orygo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Öğrenme ve Analiz Yapay Zeka Yardımcı Pilotunuz. Tercih ettiğiniz içerik kaynaklarını bir araya getirin (PDF, URL'den web sayfaları, Slaytlar, CSV ve çok daha fazlası) Seçilen kaynaklarla tek tıklamayla kişiselleştirilmiş yapay zeka sohbet robotu oluşturma Zor sorularla meydan okuyun. Anında, kolayca sindirilebilen yanıtlar alın

Web Sitesi: orygo.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, orygo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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