WebCatalog
FinChat

FinChat

finchat.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde FinChat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

FinChat.io, ChatGPT tarafından desteklenmektedir. FinChat, yapay zekayı kullanarak halka açık şirketler ve yatırımcılar hakkındaki sorulara yanıtlar üretiyor. FinChat, doğru yanıtlar üretmek için gerekçe, kaynak ve veri sağlar.

Web Sitesi: finchat.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, FinChat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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