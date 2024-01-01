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Botsify

Botsify

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Web Sitesi: botsify.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Botsify çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Botsify, insanların ve işletmelerin kodlamayı bilmeden kendi akıllı Chatbot'larını oluşturabilecekleri bir platformdur. İnsanlar işletmelerini herkesten daha iyi tanırlar ve iş vakaları konusunda uzman olarak SSS'ler, Müşteri desteği, form doldurma ve insanlardan veri toplama gibi görevleri otomatikleştirebilirler. İş, Eğitim ve İnsan Arayüzündeki sohbeti herhangi bir teknolojik cihazla değiştirmeyi hedefliyoruz. Bir kişinin artık ekrandaki kişiden Bilgisayar konuşması/gösterisi yapabilmesi/talimat alabilmesi için konuşmaları/kullanım senaryolarını otomatikleştiriyoruz. En iyi olma misyonumuzda yenilikçiyiz ve aynı zamanda yeni teklifler de getiriyoruz!

Kategoriler:

Productivity
Bot Platformları Yazılımı

Web Sitesi: botsify.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Botsify ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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kambeo.io

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ideta.io

OmeTV

OmeTV

ome.tv

MasterClass

MasterClass

masterclass.com

Al Query

Al Query

aiquery.co

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