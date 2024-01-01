Botsify, insanların ve işletmelerin kodlamayı bilmeden kendi akıllı Chatbot'larını oluşturabilecekleri bir platformdur. İnsanlar işletmelerini herkesten daha iyi tanırlar ve iş vakaları konusunda uzman olarak SSS'ler, Müşteri desteği, form doldurma ve insanlardan veri toplama gibi görevleri otomatikleştirebilirler. İş, Eğitim ve İnsan Arayüzündeki sohbeti herhangi bir teknolojik cihazla değiştirmeyi hedefliyoruz. Bir kişinin artık ekrandaki kişiden Bilgisayar konuşması/gösterisi yapabilmesi/talimat alabilmesi için konuşmaları/kullanım senaryolarını otomatikleştiriyoruz. En iyi olma misyonumuzda yenilikçiyiz ve aynı zamanda yeni teklifler de getiriyoruz!

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