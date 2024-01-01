EDI ve ELEKTRONİK FATURALAMA alanında uluslararası lider olan EDICOM, her zaman katı profesyonellik, şeffaflık ve etkililik kriterlerini takip ederek, işletmeler arasında veri aktarımı ve entegrasyonu için platformlar tasarlar. EDICOM, arşivlenen belge ve dosyaların yasal koşullarını zaman içinde orijinallik ve bütünlük güvencesiyle koruma kapasitesine sahiptir. EDICOM, Enerji, Turizm ve Dijital Gündem Bakanlığı tarafından tüm Avrupa Birliği'ne eIDAS sertifikası kapsamında uzun vadeli elektronik arşivleme hizmeti sunan ilk sertifikalı şirkettir. EDICOM, işletmelerin bir EDI çözümünü kullanıma sunmak ve yönetmek için gereken karmaşık ve maliyetli teknoloji ve insan kaynaklarını dış kaynaklardan temin etmesine olanak tanıyan bir model olan ASP-SaaS (Uygulama Hizmet Sağlayıcısı) modunda hizmetler pazarlar ve sağlar. Bu iş modeli, kendi geliştirdiği yazılımı, kalıcı olarak güncellenen donanımı ve özelleştirilmiş iletişim sistemleri ve yönetim hizmetleriyle güçlü bir teknolojik altyapıya sahip EDICOM B2B Bulut Platformundan sağlanmaktadır.

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