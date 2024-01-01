EDICOM

EDICOM

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Web Sitesi: edicomgroup.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

EDI ve ELEKTRONİK FATURALAMA alanında uluslararası lider olan EDICOM, her zaman katı profesyonellik, şeffaflık ve etkililik kriterlerini takip ederek, işletmeler arasında veri aktarımı ve entegrasyonu için platformlar tasarlar. EDICOM, arşivlenen belge ve dosyaların yasal koşullarını zaman içinde orijinallik ve bütünlük güvencesiyle koruma kapasitesine sahiptir. EDICOM, Enerji, Turizm ve Dijital Gündem Bakanlığı tarafından tüm Avrupa Birliği'ne eIDAS sertifikası kapsamında uzun vadeli elektronik arşivleme hizmeti sunan ilk sertifikalı şirkettir. EDICOM, işletmelerin bir EDI çözümünü kullanıma sunmak ve yönetmek için gereken karmaşık ve maliyetli teknoloji ve insan kaynaklarını dış kaynaklardan temin etmesine olanak tanıyan bir model olan ASP-SaaS (Uygulama Hizmet Sağlayıcısı) modunda hizmetler pazarlar ve sağlar. Bu iş modeli, kendi geliştirdiği yazılımı, kalıcı olarak güncellenen donanımı ve özelleştirilmiş iletişim sistemleri ve yönetim hizmetleriyle güçlü bir teknolojik altyapıya sahip EDICOM B2B Bulut Platformundan sağlanmaktadır.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: edicomgroup.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, EDICOM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Workday

Workday

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Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

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Acumatica

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Sage Intacct

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Breezeworks

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Veriff

Veriff

veriff.com

Copyleaks

Copyleaks

copyleaks.com

DMM.com

DMM.com

dmm.com

BioDigital Human

BioDigital Human

biodigital.com

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