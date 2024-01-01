Alternatifler - EDICOM
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker (eski adıyla TSheets Time Tracker), çalışanlarınızın ceplerinde bulunan cihazlarla iş sahasına giriş ve çıkış yapmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir zaman izleme ve planlama uygulamasıdır.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, California'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Sağlam bir başlangıç yapın. QuickBooks Serbest Meslek Sahibi, kendi kendine başlayanlara ve küçük işletmelere ilerlemek için ihtiyaç duydukları özellikleri sağlar.
Deskera
deskera.com
İşletmenizi Yönetmek için Muhasebe, Envanter, Bordro ve CRM İçeren Küçük İşletme Yazılımı
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount, 20 yıldır sektörde lider konumda olan bulut tabanlı bir ERP'dir. Bu sistem her zaman ve her yerde sınırsız erişime izin verir. Dünya çapında şu anda Ecount kullanan 60.000'e kadar benzersiz şirket var, her şirketin birden fazla kullanıcısı olduğunu hayal edin, kullanıcı sayısı kolayca bir mi...
Sage Accounting
sage.com
Sage İş Bulutu. Muhasebe, finans ve bordro. Küçük işletmeler. muhasebe simgesi. Muhasebe. Küçük işletmeler için yerel bulut muhasebe yazılımı.
Acumatica
acumatica.com
2008 yılında kurulan Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bulut ve tarayıcı tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı geliştiren bir teknoloji sağlayıcısıdır. Şirketin genel merkezi Bellevue, WA'da (Seattle metropol bölgesi) bulunmaktadır.
weclapp
weclapp.com
CRM, ürün yönetimi ve finansal muhasebe ile Bulut ERP weclapp ekiplere yönelik ERP platformudur. İster CRM, ürün yönetimi veya muhasebe olsun: weclapp ile ekipler tüm önemli iş süreçlerini tek bir yazılımda ortaklaşa kontrol eder.
Sage Intacct
intacct.com
Her büyüklükteki şirketin muhasebe ve finansal yönetim yazılımı için AICPA'nın ilk ve tek tercih edilen sağlayıcısı ile yatırım getirisini artırın ve kuruluşunuzu dönüştürün.
MYOB Australia
myob.com
MYOB ile İyi Meşgul Olun. Günlük görevlerinizi otomatikleştiren tek bir sistem ve · Güncel kaynaklarla işinizi nelerin etkilediğinden haberdar olun.
Dolibarr
dolibarr.org
Profesyonel veya temel bir faaliyeti (kobi, serbest çalışanlar veya büyük şirketler) yönetmek için web tabanlı ERP ve CRM Açık Kaynak yazılımı: teklif veya ticari teklifler, faturalar, ürünler, kişiler, gündem, siparişler, satın almalar, stoklar, e-postalar, CMS, POS
MRPeasy
mrpeasy.com
Basit ama güçlü bulut tabanlı Üretim ERP/MRP yazılımı. Üretimin, stokun, müşterilerin, satın almaların, finansın ve ekibin kusursuz yönetimi.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl, siparişlerinizi, envanterinizi, finansal bilgilerinizi, POS'unuzu ve CRM'nizi tek bir yerde toplayan çok kanallı perakende yönetim sistemidir.
Exact
exact.com
İşletmelerin fiyat teklifi oluşturmasına, çalışanlara görev atamasına, fatura oluşturmasına ve gelir tahmini yapmasına yardımcı olan proje planlama çözümü.
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, günümüzün çok yüksek tüketici beklentilerini aşan daha esnek ve güvenilir sipariş karşılama ağları oluşturmak için markaları ve 3PL'leri birbirine bağlıyor.
MYOB New Zealand
myob.com
MYOB ile İyi Meşgul Olun. Günlük görevlerinizi otomatikleştiren tek bir sistem ve · Güncel kaynaklarla işinizi nelerin etkilediğinden haberdar olun.
Striven
striven.com
Striven, kuruluşunuzun başarı için ihtiyaç duyduğu her şeyi içeren, hepsi bir arada bir iş yönetimi yazılım paketidir.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex, üreticilere iş dönüşümünü desteklemek için üretim katından en üst kata kadar işlerinin her yönünü bağlama, otomatikleştirme, izleme ve analiz etme yeteneği verir. Bulutta yerleşik Plex Akıllı Üretim Platformu, insanları, sistemleri, makineleri ve tedarik zincirlerini birbirine bağlamak için ME...
ZapInventory
zapinventory.com
E-Ticaret, muhasebe ve CRM entegrasyonlarına sahip güçlü envanter yönetimi yazılımı. ZapERP tüm işletmenizi tek yerden yönetmenize olanak tanır.
Xledger
xledger.net
Xledger'ın yeni nesil bulut tabanlı ERP sistemi, AP, AR ve kasiyer süreçlerinin otomasyonu yoluyla muhasebe süreçlerini kolaylaştırır. Otomasyona ve akıllı veri yakalamaya odaklanılması, gerçek zamanlı raporlamaya, olağanüstü yönetim gözetimine ve daha hızlı karar almaya olanak sağlar. Xledger gerçe...
WinWeb
winweb.com
WinWeb, KOBİ'ler için hepsi bir arada SaaS platformu sağlar. CRM, satış kanalı, Muhasebe, yardım masası, stok kontrolü, ePOS + çok daha fazlası gibi modülleri içeren özel bir ERP platformu. WinWeb öncelikle toptan satış, hizmet ve perakende sektörlerine odaklanmaktadır. Uygulama başına 49$/pm'den ve...
ERPAG
erpag.com
Bulut tabanlı bir MRP sistemi mi arıyorsunuz? Tüm iş süreçlerini tek bir bulut tabanlı ERP ve MRP yazılımı altında bağlayın ve kolaylaştırın. Şimdi dene!
SoftLedger
softledger.com
Bulut tabanlı ERP'mizin öğrenilmesi kolaydır, işinize uyum sağlar ve diğer uygulamalara bağlanır.
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy, B2B ticari ihtiyaçlarına yönelik Kapsamlı Bulut tabanlı bir platformdur. D2C markaları için arka uç ticari operasyonların etkinleştirilmesi. Konsept, tüm B2B paydaşlarını ortak bir bulut platformuna getirerek B2B Ticaretini yapmaktır: Otomatik | Verimli | Uysal. Cloud Platform, markaların...
Divalto
divalto.com
Divalto infinity, bir işletmenin yönetimi için gereken tüm uygulama alanlarını ve işlevleri benzersiz bir ortamda entegre eden eksiksiz ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Divalto infinity işinizin her seviyesinde yer alır. Maliyetleri azaltır (örneğin stok optimizasyonu, hazırlık, planlama) ve mar...
OpenPro
openpro.com
OpenPro, lisanslı açık kaynaklı ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımında liderdir. OpenPro'nun ERP yazılım çözümleri, küçük işletmelerden kurumsal şirketlere kadar esnek, ölçeklenebilir ve tam özellikli bir yönetim sistemi sunar. Sistemin modüler tasarımı müşterilere en üst düzeyde esneklik sağla...