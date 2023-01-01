Veriff, Estonya'nın Tallinn şehrinde kurulmuş ve merkezi bulunan küresel bir kimlik doğrulama hizmeti şirketidir. Şirket, çevrimiçi işletmelere dolandırıcılık girişimlerini azaltmak ve mevzuat uyumluluğuna yardımcı olmak için hizmetler sunmaktadır. Kimlik sahtekarlığına ve kimlik hırsızlığına karşı koruma sağlayan Veriff, yüz tanıma da dahil olmak üzere çok sayıda teknolojik ve davranışsal göstergeyi analiz eden bir yapay zeka kullanarak müşterinin kimliğini otomatik olarak doğrular. Hizmet, şirketlere Stripe ile karşılaştırılan bir API olarak sunulmaktadır.

Web Sitesi: veriff.com

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