WebCatalog
Allstate Identity Protection

Allstate Identity Protection

allstateidentityprotection.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Allstate Identity Protection çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Çalışan kimliğinin korunmasında sektör lideriyle tanışın. Üyelerin çevrimiçi ortamda güvenle yaşayabilmeleri için dijital sahtekarlığa karşı yenilikçi koruma sunuyoruz.

Web Sitesi: allstateidentityprotection.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Allstate Identity Protection ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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