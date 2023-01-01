eBird, bilim insanlarına, araştırmacılara ve amatör doğa bilimcilere kuş dağılımı ve bolluğu hakkında gerçek zamanlı veriler sağlayan çevrimiçi bir kuş gözlem veritabanıdır.

Web Sitesi: ebird.org

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