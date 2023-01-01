Başarılı ekipler için akıllı insan verileri. Friday Pulse, maksimum etki için gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir veriler sağlayarak ekip mutluluğunu ve kültürünü ölçer ve geliştirir.

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