WebCatalog
Duet Partner

Duet Partner

duetpartner.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Duet Partner çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Duet Partner ile yönetim, faturalandırma, takvim ve kadro yönetimine değil, çevrimiçi müzik öğretmeye odaklanabilirsiniz. Duet Partner'in size nasıl yardımcı olabileceğini görün.

Web Sitesi: duetpartner.com

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