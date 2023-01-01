WebCatalog
its learning

its learning

itslearning.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde its learning çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ÖĞRENCİYİ MERKEZE KOYAN BİR ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ. Öğrenmenin işinize nasıl yarayabileceğini görün.

Web Sitesi: itslearning.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, its learning ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Learning Management System

Learning Management System

lms.unimelb.edu.au

The Receptionist

The Receptionist

thereceptionist.com

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

Classter

Classter

classter.com

iClicker

iClicker

iclicker.com

Planview LeanKit

Planview LeanKit

leankit.com

Casted

Casted

casted.us

Sycamore Education

Sycamore Education

sycamoreeducation.com

Fitssey

Fitssey

fitssey.com

Duet Partner

Duet Partner

duetpartner.com

Brightpearl

Brightpearl

brightpearlapp.com

Housecall Pro

Housecall Pro

housecallpro.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası