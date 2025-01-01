Alternatifler - its learning

Google Classroom
edu.google.com
Google Classroom, öğretmenlerin ödev oluşturup dağıtmasına, öğrencilerin çalışmalarını yönetmesine ve iletişimi kolaylaştırmasına olanak tanıyan ücretsiz bir eğitim platformudur.
Moodle
moodle.org
Moodle, çevrimiçi öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme imkanları sunar.
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace, eğitim deneyimlerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve erişilebilirlik sunar.
Open LMS
openlms.net
Open LMS, eğitim içeriklerini oluşturup yönetmek için esnek bir öğrenme yönetim sistemidir. Öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini destekler.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS, çevrimiçi eğitim programları oluşturmak, barındırmak ve yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.
Showbie
showbie.com
Showbie, eğitimcilerin öğrencilere geri bildirim sağladığı, ödevleri yönettiği ve işbirliği yaptığı dijital bir öğrenme platformudur.
LearnDash
learndash.com
LearnDash, WordPress için profesyonel çevrimiçi kurslar oluşturmayı sağlayan güçlü bir öğrenme yönetim sistemidir.
360Learning
360learning.com
360Learning, şirketlerin çalışanlarını eğitmesine olanak tanıyan, işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen bir öğrenim yönetim sistemidir.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds, işletmelere çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme ve satma imkanı sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
edunation
edu-nation.net
Edunation, K-12 öğrencileri için öğrenmeyi kolaylaştıran bir eğitim platformudur. Kullanıcılara çeşitli öğrenme kaynakları ve etkileşim imkanı sunar.
Classe365
classe365.com
Classe365, okullar ve üniversiteler için eğitim yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıtları, ders yönetimi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırır.
WISE
wise.live
Wise, online eğitim ve özel ders uygulaması, programlama, hatırlatmalar ve faturalama gibi süreçleri otomatikleştirir.
OpenLearning
openlearning.com
OpenLearning, öğretmenler ve öğrenciler için etkileşimli ve kişiselleştirilmiş çevrimiçi öğrenme deneyimleri sunan bir eğitim platformudur.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, eğitim, anket ve quiz oluşturma araçları sunan bir SaaS platformudur. 150'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir.
Docebo
docebo.com
Docebo, işyeri eğitimini yönetmek için tasarlanmış bir öğrenme yönetim sistemidir. Eğitim materyalleri oluşturma, izleme ve analiz etme imkanı sunar.
WeSchool
edu.weschool.com
Weschool, eğitmenler için kullanıcı dostu bir dijital öğrenme platformu olup, eğitim içeriklerinin oluşturulması ve yönetilmesi süreçlerini kolaylaştırır.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama, etkinlik yönetimi ve hibe yönetimi gibi işlemleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır.
CYPHER LEARNING
cypherlearning.com
Cypher Learning, eğitim kurumları için ders yönetimi, kaynak paylaşımı ve öğrenci etkileşimini destekleyen bir öğrenme yönetim sistemidir.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon, etkili eğitim deneyimleri sunan bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, raporlama ve entegrasyon özellikleri ile kullanılabilir.
Otus
otus.com
Otus, öğrenim yönetim sistemi, değerlendirme ve veri depolama işlevlerini bir arada sunan, eğitimde merkezi bir platformdur.
Qintil
qintil.com
Qintil, işe alım, öğrenme yönetimi ve personel yönetimi için kullanıcı dostu bir yazılımdır. Takımlarcılar, eğitim ve vardiya yönetimi yapabilir.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ, canlı çevrimiçi dersler ve bağımsız kurslar sunan kullanıcı dostu bir öğrenme yönetim sistemidir.
Hāpara
hapara.com
Hāpara, K-12 okulları için Google Workspace ile entegre sınıf yönetim yazılımıdır. Öğrenci öğrenimini yönetmeye ve desteklemeye yardımcı olur.
Claned
claned.com
Claned, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş online öğrenme deneyimleri sunan bir eğitim platformudur; eğitimcilerin içerik oluşturmasını ve öğrencilerin ilerlemesini takip etmelerini kolaylaştırır.
DrivEd
drived.space
DrivEd, öğrenmeyi oyunlaştırma ve sosyal etkileşim ile destekleyen, eğitmenlerin öğretim yöntemlerini geliştiren bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) dir.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor, etkileşimli öğrenme özellikleriyle sosyal öğrenmeyi destekleyen, eğitimcilerin kurslar oluşturmasını ve yönetmesini kolaylaştıran bir platformdur.
BrainCert
braincert.com
BrainCert, çeşitli eğitimleri çevrimiçi olarak oluşturma, pazarlama ve teslim etme imkanları sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomlaLMS, Joomla ile entegre bir öğrenme yönetim sistemi olup, çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme, kullanıcı ilerlemesini takip etme ve ödemeleri yönetme imkanı sunar.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri atamayı ve çalışan ilerlemesini takip etmeyi kolaylaştıran bir öğrenme yönetim platformudur.
Grido
grido.io
Grido, okul, öğretmen ve öğrencilere yönelik bir öğrenme yönetim sistemidir. Eğitim kaynaklarını paylaşmayı, iletişimi ve öğrenci gelişimini kolaylaştırır.