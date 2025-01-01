Alternatifler - its learning

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroom, öğretmenlerin ödev oluşturup dağıtmasına, öğrencilerin çalışmalarını yönetmesine ve iletişimi kolaylaştırmasına olanak tanıyan ücretsiz bir eğitim platformudur.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle, çevrimiçi öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme imkanları sunar.

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace, eğitim deneyimlerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve erişilebilirlik sunar.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS, eğitim içeriklerini oluşturup yönetmek için esnek bir öğrenme yönetim sistemidir. Öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini destekler.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS, çevrimiçi eğitim programları oluşturmak, barındırmak ve yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie, eğitimcilerin öğrencilere geri bildirim sağladığı, ödevleri yönettiği ve işbirliği yaptığı dijital bir öğrenme platformudur.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash, WordPress için profesyonel çevrimiçi kurslar oluşturmayı sağlayan güçlü bir öğrenme yönetim sistemidir.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning, şirketlerin çalışanlarını eğitmesine olanak tanıyan, işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen bir öğrenim yönetim sistemidir.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds, işletmelere çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme ve satma imkanı sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.

edunation

edunation

edu-nation.net

Edunation, K-12 öğrencileri için öğrenmeyi kolaylaştıran bir eğitim platformudur. Kullanıcılara çeşitli öğrenme kaynakları ve etkileşim imkanı sunar.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365, okullar ve üniversiteler için eğitim yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıtları, ders yönetimi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırır.

WISE

WISE

wise.live

Wise, online eğitim ve özel ders uygulaması, programlama, hatırlatmalar ve faturalama gibi süreçleri otomatikleştirir.

OpenLearning

OpenLearning

openlearning.com

OpenLearning, öğretmenler ve öğrenciler için etkileşimli ve kişiselleştirilmiş çevrimiçi öğrenme deneyimleri sunan bir eğitim platformudur.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs, eğitim, anket ve quiz oluşturma araçları sunan bir SaaS platformudur. 150'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo, işyeri eğitimini yönetmek için tasarlanmış bir öğrenme yönetim sistemidir. Eğitim materyalleri oluşturma, izleme ve analiz etme imkanı sunar.

WeSchool

WeSchool

edu.weschool.com

Weschool, eğitmenler için kullanıcı dostu bir dijital öğrenme platformu olup, eğitim içeriklerinin oluşturulması ve yönetilmesi süreçlerini kolaylaştırır.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama, etkinlik yönetimi ve hibe yönetimi gibi işlemleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır.

CYPHER LEARNING

CYPHER LEARNING

cypherlearning.com

Cypher Learning, eğitim kurumları için ders yönetimi, kaynak paylaşımı ve öğrenci etkileşimini destekleyen bir öğrenme yönetim sistemidir.

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon, etkili eğitim deneyimleri sunan bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, raporlama ve entegrasyon özellikleri ile kullanılabilir.

Otus

Otus

otus.com

Otus, öğrenim yönetim sistemi, değerlendirme ve veri depolama işlevlerini bir arada sunan, eğitimde merkezi bir platformdur.

Qintil

Qintil

qintil.com

Qintil, işe alım, öğrenme yönetimi ve personel yönetimi için kullanıcı dostu bir yazılımdır. Takımlarcılar, eğitim ve vardiya yönetimi yapabilir.

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

WizIQ, canlı çevrimiçi dersler ve bağımsız kurslar sunan kullanıcı dostu bir öğrenme yönetim sistemidir.

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara, K-12 okulları için Google Workspace ile entegre sınıf yönetim yazılımıdır. Öğrenci öğrenimini yönetmeye ve desteklemeye yardımcı olur.

Claned

Claned

claned.com

Claned, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş online öğrenme deneyimleri sunan bir eğitim platformudur; eğitimcilerin içerik oluşturmasını ve öğrencilerin ilerlemesini takip etmelerini kolaylaştırır.

DrivEd

DrivEd

drived.space

DrivEd, öğrenmeyi oyunlaştırma ve sosyal etkileşim ile destekleyen, eğitmenlerin öğretim yöntemlerini geliştiren bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) dir.

Teachfloor

Teachfloor

teachfloor.com

Teachfloor, etkileşimli öğrenme özellikleriyle sosyal öğrenmeyi destekleyen, eğitimcilerin kurslar oluşturmasını ve yönetmesini kolaylaştıran bir platformdur.

BrainCert

BrainCert

braincert.com

BrainCert, çeşitli eğitimleri çevrimiçi olarak oluşturma, pazarlama ve teslim etme imkanları sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.

JoomlaLMS

JoomlaLMS

joomlms.com

JoomlaLMS, Joomla ile entegre bir öğrenme yönetim sistemi olup, çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme, kullanıcı ilerlemesini takip etme ve ödemeleri yönetme imkanı sunar.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn, eğitimleri atamayı ve çalışan ilerlemesini takip etmeyi kolaylaştıran bir öğrenme yönetim platformudur.

Grido

Grido

grido.io

Grido, okul, öğretmen ve öğrencilere yönelik bir öğrenme yönetim sistemidir. Eğitim kaynaklarını paylaşmayı, iletişimi ve öğrenci gelişimini kolaylaştırır.

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