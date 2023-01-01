DrainX, hem profesyoneller hem de profesyoneller için kaliteli sıhhi tesisat ve kanal temizleme ekipmanları üretmektedir. Ana odağımız yenilik, kalite ve dayanıklılıktır. Müşterilerimizin ekipmanlarında aradığı ek özellikleri araştırıp buluyor ve çözüm bulmak için titizlikle çalışıyoruz.

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