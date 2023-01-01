WebCatalog
Docollab

Docollab

docollab.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Docollab çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Araştırma dünyayı daha iyi hale getirir; daha iyi araştırma araçlarını hak ediyorsunuz. LIMS ve ELN: revizyon geçmişine sahip işbirliği, proje yönetimi, görevler, belgeler ve elektronik tablolar, %100 uyumlu ve tüm cihazlarda yedeklenir.

Web Sitesi: docollab.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Docollab ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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